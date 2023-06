Cinquant’anni fa il rilascio del piccolo Mirko Panattoni. «Da allora ho sempre dormito poco»

È passato mezzo secolo e quel 7 giugno 1973 non è una data qualunque nelle cronache di Bergamo. Forse ai più giovani ricorderà poco o nulla, ma chi ha qualche primavera in più alle spalle non può non ricordarla riavvolgendo il nastro del tempo. Esattamente cinquant’anni fa veniva liberato Mirko Panattoni, il bimbo rapito da due banditi fuori dalla «Marianna» – il ristorante di famiglia in Città Alta – 18 giorni prima, il 21 maggio, mentre andava a scuola. «Avevo sette anni, frequentavo la seconda elementare», ricorda Panattoni, che oggi di anni ne ha 57.