Cinque anni di amministrazione Gori: ecco la relazione di fine mandato

Cinque anni di amministrazione riassunti, in estrema sintesi, in un documento di 155 pagine: è online la «relazione di fine mandato» del sindaco Giorgio Gori, quella relativa agli ultimi 5 anni, ovvero al secondo giro da sindaco dell’unica Amministrazione riconfermata a Bergamo da quando esiste l’elezione diretta del primo cittadino (ovvero da inizio anni ‘90), come si legge nella nota diffusa da Palazzo Frizzoni.