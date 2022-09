Città Alta a portata di disabili: adesso ci sono i tour «su misura» e polisensoriali

Tour «su misura» per permettere a chi ha difficoltà sensoriali, psichiche e di mobilità di ammirare a apprezzare appieno i principali monumenti di Bergamo Alta: è partita sabato 10 settembre l’iniziativa denominata Storicity, un progetto di turismo accessibile ed inclusivo che entrerà a pieno regime in vista della Capitale della Cultura del 2023 . A promuoverlo è la cooperativa Bergamo Lavoro, in collaborazione con l’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (Anmic) e l’Unione invalidi civili Bergamo.