Città Alta piange Edvige, la decana dei commercianti

La «Latteria di Zia Manu» è rimasta fino a nove anni fa in via Colleoni, all’angolo con via Salvecchio, per poi traslocare davanti alla chiesa del Carmine, senza mai perdere le sue caratteristiche originarie. Il locale è sempre stato un luogo di incontro dove scambiare quattro chiacchiere, ma ha anche svolto il suo ruolo di negozio di vicinato. A ricordare Edvige ci pensa il nipote Francesco Carenini, che evidenzia come «la nonna fosse la commerciante più anziana di Città Alta, dove si era trasferita giovanissima dalla provincia.

Fino a pochi anni fa passava ancora nella sua latteria e fino a 92 anni non ha avuto grandi problemi di salute, tanto che ha organizzato personalmente il trasloco nei nuovi locali davanti alla chiesa del Carmine. Ha dedicato tutta la sua vita al lavoro e alla famiglia – prosegue Francesco –. Tutti i giorni si svegliava molto presto, perché dalle 6 bisognava essere operativi per gestire l’attività e le consegne di latte e alimentari a domicilio. Negli anni il locale si è adattato ai cambiamenti mantenendo però fede alle caratteristiche storiche come luogo di vita vissuta, dove ritrovarsi per fare due chiacchiere e bere qualcosa in compagnia – conclude Francesco Carenini –. Oggi la “Latteria di Zia Manu” attira anche molti turisti che si fermano volentieri per colazioni e aperitivi. Ricorderemo per sempre la figura di nonna Edvige, che ha portato avanti con grande amore e passione sia il lavoro sia la famiglia, oltre a seguire mio nonno negli ultimi anni quando non stava bene: non si è mai dimenticata di niente e di nessuno. Era molto affezionata alla sue abitudini e per renderla felice bastava sapere che la sua latteria andava bene». La salma di Edvige Locatelli – che lascia i figli Fabrizio e Manuela, che prosegue nella gestione della storica attività, oltre all’unico nipote Francesco – è stata composta in via Boccola nella cappella di San Lorenzo. Le esequie si terranno sabato 30 marzo alle 10 in Duomo.