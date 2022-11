Cittadella, al via il restyling: il futuro sarà senza le auto - Foto

Ha il pregio di essere la principale testimonianza del dominio storico visconteo su Bergamo, avvenuto nel XIV secolo fino al passaggio della città nella sfera d’influenza veneziana. L’attuale piazza della Cittadella, formatasi nel 1379 con l’edificazione da parte di Rodolfo Visconti di alloggiamenti per la guarnigione, è ora al centro di una serie di interventi di valorizzazione per restituirla, in tutta la sua bellezza, ai visitatori. Un’operazione strategica in vista dell’appuntamento del 2023, quando Bergamo sarà con Brescia la Capitale italiana della Cultura e l’afflusso di visitatori si preannuncia massiccio.