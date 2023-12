Cocaina «a domicilio»: 14 arresti, smantellata rete di spaccio

La Polizia di Stato di Como, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Lodi, ha arrestato cinque persone ritenute responsabili, in concorso, di spaccio e traffico internazionale di stupefacenti. Nell’ambito dell’attività sono state denunciate anche altre 10 persone collegate agli arrestati. L’indagine, iniziata nei primi mesi del 2023 dal monitoraggio di un gruppo di spacciatori di cocaina «a domicilio» operanti in provincia di Como, soprattutto nei comuni di Orsenigo, Erba e Anzano del Parco, è proseguita nei confronti dei fornitori degli stessi, fino a individuare un sodalizio criminale composto da soggetti di origine marocchina con base a San Giuliano Milanese che, dal marzo scorso, riforniva quotidianamente batterie di spacciatori in zone rurali e boschive della Lombardia, del Piemonte e dell’Emilia Romagna e gruppi di spacciatori itineranti. Le indagini hanno consentito di apprendere come il gruppo di San Giuliano Milanese avesse una disponibilità di oltre 4 kg di cocaina alla settimana e un giro di affari tale che una così ingente quantità non risultava sufficiente a soddisfare le esigenze di tutti i gruppi di spacciatori dei boschi che riforniva.