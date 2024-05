Colf a processo per omicidio, i parenti: nessun sospetto, poi la scoperta degli ammanchi

«Non avevamo sospetti sulla colf, ma non abbiamo pensato nemmeno per un minuto che mia sorella potesse essersi suicidata. Eravamo convinti che fosse caduta pulendo i vetri. Abbiamo saputo dell’ammanco dei soldi il giorno dopo dall’impiegata dell’agenzia viaggi e siamo andati a prendere il quaderno in cui Rosanna annotava tutte le spese. Lì abbiamo visto quei tre prelievi che avevano un punto di domanda accanto». Lucrezia Aber ricorda quei drammatici giorni dopo la morte della sorella, a margine dell’udienza in Corte d’Assise in cui K. M., colf ucraina di 26 anni, è imputata per omicidio volontario aggravato.