Colombe, il prezzo spicca il volo. E nell’uovo sorpresa amara: +15%

Dentro l’uovo di Pasqua la sorpresa di altri rincari per le famiglie bergamasche . A causa dei costi lievitati per energia e materie prime, a farne le spese è anche il pranzo delle feste: dall’agnello alla colomba si registrano inevitabili aumenti rispetto agli anni scorsi. L’allarme viene lanciato dalle associazioni dei consumatori , a partire dal Codacons che evidenzia come i prezzi delle uova di cioccolato salgono mediamente del +15,4% rispetto allo scorso anno con punte del +44% per alcune linee dedicate ai bambini e legate a personaggi dei cartoni animati. Alla base dei fortissimi aumenti dei prezzi c’è sicuramente il caro energia , che ha appesantito i costi di produzione in capo alle aziende, ma anche l’aumento delle materie prime, rincarate in media dal 20 al 50% .