Compie 103 anni, a Bergamo festa per la signora dei confetti

È stata una giornata davvero speciale per la signora Emma, oltre la festa per aver raggiunto l’invidiabile traguardo dei 103 anni . Da tempo regina incontrastata del suo bel negozio «Lazzarini Dolciumi» di via Broseta, tra confetti e leccornie di ogni genere, Emma Lazzarini ha ricevuto gli auguri della sua famiglia, delle sue ragazze del negozio, di una rappresentanza femminile, con Benedetta e Giusy, del magazzino di Azzano e della sindaca Elena Carnevali che le ha portato un mazzo di fiori. In questa visita c’è anche molto di personale.

La storia di Emma

Tifoso dell’Atalanta, Giuseppe un giorno decise di portarla allo stadio ma, narra la leggenda, a fine partita uscì con gli amici del bar Arlecchino, dimenticandosi la fidanzata. Se ne accorse ben presto però, e riuscì a riparare al danno per salvare le nozze

Emma Manzotti lavorava nel forno di famiglia in via Osio, ora via Moroni, e fu lì che Giuseppe Lazzarini la conobbe, innamorandosene per il fascino e l’abilità di commessa. Tifoso dell’Atalanta, Giuseppe un giorno decise di portarla allo stadio ma, narra la leggenda, a fine partita uscì con gli amici del bar Arlecchino, dimenticandosi la fidanzata. Se ne accorse ben presto però, e riuscì a riparare al danno per salvare le nozze. Che si celebrarono nel ’45, in piena guerra, nella chiesa di Sant’Anna, dove Giuseppe non mancò di esibire il suo buonumore. Si erano appena officiate le prime comunioni e la chiesa era un tripudio di fiori bianchi. «Guarda cosa ti ho fatto trovare – disse lo sposo ad Emma – per te questo ed altro». Ancora non sappiamo se la sposa, al momento, ci credette o fece finta. Una volta sposati si trasferirono, dopo una velocissima luna di miele al Pianone, nel negozio di via Broseta, dove nonno Marino, papà di Giuseppe, volle prima sottoporre la sposina all’esame di confezionamento dello zucchero e non solo. D’altronde Marino, burbero e dolce, da socio fondatore della Novi Ligure (per anni un’azienda di famiglia) si sentiva autorizzato a imporre il suo ruolo. Da allora Emma, che ha perso Giuseppe nel 1999, cinque giorni dal compleanno 90, è il punto di riferimento del negozio e controlla da casa, esattamente sopra, l’ottimo lavoro di Giusi, Monica e Mara.