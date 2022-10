Comuni alle prese con il caro bollette, dal Bim aiuti per 1,7 milioni a fondo perduto

Crisi energetica, «caro bollette», aumento delle materie prime, inflazione. Un allarmante intreccio di eventi si sta profilando all’orizzonte di questo autunno 2022. Una vera e propria tempesta perfetta, che rischia di minacciare la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e Resilienza (Pnrr). Ad essere toccati non sono sole le famiglie e le aziende, ma anche gli enti locali, in particolar modo i Comuni. Se l’inflazione continuerà a crescere o a essere così alta, serviranno nuovi interventi governativi o i sindaci non riusciranno a chiudere i bilanci, se non tagliando fondi ai servizi, quelli essenziali, quali servizi educativi e welfare, cultura, turismo e lavori di manutenzione, o aumentando le tasse locali. Scelte che ricadranno in maniera drammatica sui cittadini.