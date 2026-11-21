L’edizione 2026 del Christmas Design ha debuttato venerdì con l’accensione di quattordici opere. La mostra, al quarto anno, porta nelle piazze e nelle vie luci, colori e riflessioni attraverso installazioni realizzate da artisti, designer, creativi e artigiani, grazie al sostegno del Duc e di aziende. Fino al 6 gennaio la manifestazione torna ad illuminare la città.

Dove sono le installazioni

In Cittadella si evoca un bosco connesso al museo e nella rinnovata piazza Angelini la casa torna al suo archetipo. A ChorusLife protagonista la luce boreale, in centro opere in piazza Matteotti, sulle facciate del Coin e dell’hotel Cappello d’Oro, per proseguire con la danza di luci sul teatro Donizetti, il Sentierino, il Quadriportico, Largo Rezzara e il paesaggio invernale dello studio Bnc. La novità più evidente è in piazza Vittorio Veneto con il Bosco dell’Incanto, mentre Christmas Design Artisan propone quattro opere di Confartigianato.

Il tema scelto è lo «Stato di Grazia. Rallentare per ascoltare. Alleggerirsi per essere». In un tempo segnato da conflitti e incertezze e da un rumore di fondo continuo, l’iniziativa propone di fermarsi un momento a riflettere. Dietro ad ogni installazione,storie di condivisione e di partecipazione sociale. La grazia è anche un invito a rallentare, coinvolgendo teatri e chiese, da Santo Spirito a Sant’Alessandro della Croce, per spingersi verso una nuova connessione con la natura.

Una delle opere del Christmas Design in centro a Bergamo. La manifestazione è giunta alla quarta edizione

(Foto di Bedolis) La facciata del Teatro Donizetti illuminata da un’opera del Christmas Design

(Foto di Bedolis)

Un fil blue, azzurro arioso come un cielo dopo la pioggia, è stato scelto come colore guida della manifestazione. Anche le note che si ascoltano lungo il percorso invitano alla serenità: Grace in Blue, la colonna sonora originale di Christmas Design 2026. Una grande novità riguarda inoltre i talk, organizzati con l’Ordine e la Fondazione architetti di Bergamo. L’iniziativa è stata presentata ieri da Gnam a ChorusLife, che proprio oggi festeggia il suo secondo compleanno. Erano presenti l’a.d. dello smart district, Francesco Percassi, il direttore artistico della manifestazione, Maurizio Vegini, il vicesindaco Sergio Gandi, il manager del Duc, Nicola Viscardi, e gli studenti del Fantoni.

«Occasione di confronto»