Manca più di un mese al Natale, ma su e giù per la provincia addobbi e iniziative già preannunciano il clima delle feste. A Treviglio l’apertura della pista «Treviglio On Ice» in piazza Setti, oggi - 20 novembre - alle 14,30 segna l’inizio della stagione natalizia «Winter in Treviglio», promossa dal Comune insieme al Distretto del Commercio e alla Camera di Commercio di Bergamo. Domani alle 17,30 il taglio del nastro ufficiale della pista, preceduto dagli appuntamenti dedicati ai bambini: al Teatro Nuovo lo spettacolo del Teatro Daccapo promosso da Abio e in biblioteca Nati per Leggere a cura di Teatroallosso, entrambi alle 16. Da domenica scattano invece le aperture festive dei negozi e alle 17 piazza Manara sarà cornice all’accensione delle luminarie e al debutto di Rudolph, la renna raccontastorie nel cortile del municipio, visitabile il venerdì pomeriggio e nei weekend fino al 10 gennaio e tutti i giorni dal 21 al 24 dicembre. Il calendario prosegue domenica 29 novembre con la parata di trampolieri luminosi, danze e acrobazie e l’accensione alle 17,30 delle installazioni in piazza Cameroni con la cioccolata calda degli Amici dei Pompieri.

Ponte san Pietro Luminarie

(Foto di Yuri Colleoni) «Winter in Treviglio è il modo in cui la nostra comunità si ritrova, valorizza i propri spazi e accoglie chi sceglie la città per vivere l’atmosfera delle feste», osserva il sindaco Juri Imeri, sottolineando il lavoro condiviso con uffici, associazioni e operatori.

«Il periodo natalizio rappresenta un momento fondamentale per le attività commerciali del territorio e ogni iniziativa è studiata per invitare cittadini e visitatori a passeggiare tra vie e piazze, riscoprendo la qualità e l’attenzione dei negozi di vicinato», rimarca Gabriele Anghinoni, presidente del Distretto del Commercio. Il calendario di dicembre su treviglioincentro.it.

La pista da ghiaccio a Treviglio

(Foto di Cesni)

La cometa al Famedio

A Ponte San Pietro domenica prenderà il via il periodo delle festività con l’accensione delle luminarie che, fino al 10 gennaio, vestiranno di luce le vie e gli edifici della città. «Il periodo magico del Natale si avvicina e ci prepariamo ad accoglierlo con numerose proposte aggregative pensate per la nostra comunità, realizzate in collaborazione tra Amministrazione, biblioteca e associazioni del territorio – dichiara il sindaco Matteo Macoli –. Accoglieremo i visitatori con un suggestivo progetto d’installazioni luminose per vivere insieme l’atmosfera natalizia».

A caratterizzare gli allestimenti ci saranno anche nuove decorazioni: filari di sfere luminose di diametri differenti, nelle tonalità dell’oro, dell’oro antico e del bronzo. Un tocco scenografico che si aggiunge alle installazioni già predisposte in città, comprese le figure di guardie reali collocate all’ingresso del municipio e alla grande stella cometa tridimensionale, collocata dallo scorso Natale sulla scalinata del Famedio, in aggiunta alla tradizionale, spettacolare scenografia di luci che la caratterizza ormai da anni. A completare gli allestimenti natalizi saranno martedì 8 dicembre alle 17 le accensioni dell’albero di Natale di via Garibaldi e del presepio sul fiume Brembo. Un appuntamento che s’inserisce nel ricco calendario d’iniziative di «Natale d’incanto», in programma dal 22 novembre al primo gennaio tra tradizioni, musica, spettacoli e momenti di aggregazione.

Spostandoci in montagna, a Castione si respira già l’atmosfera natalizia: la Presolana imbiancata farà da sfondo domani all’apertura ufficiale dei mercatini di Natale che inaugurano nel pomeriggio, alle 15.

I mercatini

Nel piazzale Donizetti le 32 nuove casette di legno, quest’anno tutte bianche, ospiteranno artigiani, hobbisti, punti ristoro e aziende agricole con prodotti tipici per cinque fine settimana fino al 20 dicembre. Diverse le novità proposte dal Comune e dall’organizzatore dei mercatini (La Bergamasca Eventi). A Castione ci sarà la capanna della Natività e all’asilo l’esposizione dei presepi, da qui in trenino i visitatori potranno raggiungere i mercatini a Bratto. Grande novità del 2026 sarà la piazza delle ex scuole di Dorga che si trasformerà nel «Presolana Après Ski» con casetta per le specialità gastronomiche e bevande calde, tavoli, funghi riscaldanti, cornice selfie, dj set e animazione nei weekend. Confermata la Casa di Babbo Natale con la pista dei Mons, laboratori, elfi e il famoso babbo. Diversi gli eventi collaterali come la «Sciada con ass» domenica, la «Coppa Presolana» il 28, e a dicembre spettacoli, concerti, cornamuse, baby dance trampolieri bande, cori, scultori del legno e tanto altro.

Anche Clusone si prepara a un Natale ricco di iniziative con «Il borgo magico» che prende il via domani con l’inaugurazione dei mercatini di Natale alle 11 in Corte Sant’Anna, cui si aggiunge l’apertura della Casa bergamasca di Babbo Natale alle 14, oltre al Villaggio Carillon. Nelle 25 casette di legno allestite tra Corte Sant’Anna e piazza Orologio sono attesi 50 espositori anche da fuori regione che fino all’Epifania proporranno prodotti artigianali e sapori del territorio.