Con un coltello minaccia gli agenti di far esplodere l’appartamento col gas: immobilizzato col taser

Nonostante i numerosi tentativi di persuasione, durante i quali l’uomo si è più volte avvicinato agli agenti con il coltello in mano, la situazione è degenerata . A questo punto, il capo pattuglia ha deciso di intervenire utilizzando il Taser in dotazione , dopo aver intimato gli avvertimenti di rito. La scarica elettrica, provocata dai due dardi lanciati, ha immobilizzato immediatamente il soggetto, mettendo fine alla minaccia.

Sul posto è giunto il personale medico del 118, che ha prestato soccorso all’uomo, trasportandolo successivamente in ospedale per accertamenti legati al grave stato di alterazione psicofisica manifestato durante l’intervento.

Il 42enne è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e minacce aggravate dall’uso del coltello, che è stato posto sotto sequestro. Le indagini sono in corso per chiarire le motivazioni alla base del gesto violento e per monitorare lo stato psicofisico dell’uomo.