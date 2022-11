Con la Capitale 2023, Bergamo e Brescia quarto polo culturale in Italia

Un comparto che a livello nazionale vale 88,6 miliardi di euro, pari al 5,6% dell’economia italiana, con circa 1 milione e mezzo di posti di lavoro. E ora, grazie alla nomina di Bergamo e Brescia a Capitale italiana della Cultura 2023 , può essere ulteriormente valorizzato. I dati del rapporto 2022 di Symbola e Unioncamere «Io Sono Cultura» certificano come i due capoluoghi lombardi rappresentino il quarto polo culturale del Paese : un vero e proprio elemento di traino anche su scala nazionale. Bergamo e Brescia sviluppano 3 miliardi 256 milioni e 600mila euro di valore aggiunto (il 3,7% del totale italiano), con 55.700 persone occupate nel settore (il 3,8% del nazionale) . Le città che formano la Capitale della Cultura 2023 sono nelle primissime posizioni in Italia anche per sviluppo di attività «core» e «creative driven», con un valore rispettivamente di 1 miliardo e 490 milioni di euro (il 3% del nazionale) e 1 miliardo e 766 milioni (il 4,4%).