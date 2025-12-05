Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 05 Dicembre 2025
Conclusa in anticipo la demolizione del ponte ferroviario, riapre via dei Caniana
IL CANTIERE. Sono terminati con largo anticipo i lavori di smantellamento del ponte ferroviario di via dei Caniana a Bergamo. Annullate le chiusure notturne della via.
Bergamo
Si sono conclusi in anticipo rispetto al cronoprogramma i lavori notturni, autorizzati in deroga ai limiti acustici, in via dei Caniana nel quartiere di San Tomaso a Bergamo.
L’intervento, a cura di Rfi – Rete Ferroviaria Italiana, rientra nelle opere propedeutiche al raddoppio della tratta ferroviaria Montello-Bergamo-Ponte San Pietro e ha previsto la demolizione del ponte ferroviario che attraversava la via.
Grazie all’anticipo sui tempi previsti, non sarà più necessario procedere con le chiusure notturne programmate per venerdì 5 e martedì 9 dicembre, che erano state comunicate nei giorni scorsi.
© RIPRODUZIONE RISERVATA