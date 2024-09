Conclusi i lavori, riaperto il Parco Campo di Marte nel quartiere Santa Lucia

Gli interventi realizzati sono partiti in primavera dalla demolizione del fabbricato rurale nel parco, per il quale l’Amministrazione ha ricevuto autorizzazione a procedere da parte della Soprintendenza non essendo un immobile di interesse culturale. A seguito della demolizione, è stata eseguita una bonifica dell’area e la riconversione a prato.

Gli interventi

Le altre opere sono state finalizzate ad una riqualificazione complessiva dell’area. In particolare, il ripristino della pavimentazione in calcestre dei vialetti con diserbo totale degli stessi e riqualificazione dei cordoli ammalorati; l’eliminazione di ampie porzioni di pavimentazione in asfalto e sostituzione della stessa con pavimentazione in masselli autobloccanti in calcestre drenante, con la formazione di nuovi vialetti in calcestre e con la formazione di nuove superfici a prato; la rimozione degli attrezzi del percorso vita, totalmente ammalorati, e delle piazzole dedicate, che sono state trasformate in superfici a prato; la sostituzione della staccionata in legno nella zona del canale; sono stati eseguiti interventi di manutenzione generale del verde e di manutenzione della barriera parapetto delle tribune mettendo in sicurezza delle parti sconnesse.