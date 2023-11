Condannato a quattro anni per furto a Bergamo: 30enne arrestato sul treno svizzero

Un uomo di 30 anni, di origini magrebine, è stato arrestato dalla polizia di frontiera di Domodossola a bordo di un treno proveniente da Basilea, in Svizzera, e diretto a Milano. L’uomo, residente nel Bergamasco, ma domiciliato in Germania, era destinatario di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Bergamo per i reati di furto aggravato in concorso e furto in abitazione. Gli agenti lo hanno accompagnato in carcere a Verbania: deve scontare quattro anni di reclusione.