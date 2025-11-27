Confedilizia Bergamo contro le nuove regole per le case vacanza: «Violano il diritto di proprietà»

Secondo Confedilizia, il testo presentato da Palazzo Frizzoni «non solo compromette il diritto di proprietà dei cittadini», ma «supera ampiamente i confini delle competenze locali, imponendo oneri e vincoli che si spingono ben oltre quanto stabilito dalla legge nazionale e regionale», spiega Lorella Ghildardi, presidente di Appe Confedilizia Bergamo.

La definizione di «locazione turistica»

Il primo punto di critica dell’Associazione riguarda una «definizione eccessivamente ampia di “locazione turistica”», perché la proposta include «anche contratti di locazione che superano i trenta giorni, mescolando categorie giuridiche diverse che sono già regolamentate separatamente dalla legge nazionale».

«Vincoli eccessivi e irragionevoli»

La principale preoccupazione di Confedilizia riguarda però «il diritto di proprietà dei cittadini: il nuovo regolamento «impone una serie di vincoli e obblighi che, se da un lato possono sembrare mirati a una “migliore regolamentazione”, dall’altro risulterebbero eccessivi e irragionevoli, con il rischio di limitare in modo sostanziale la libertà dei proprietari di gestire i propri beni».

La «visitabilità»

«Un esempio lampante – continua Ghilardi - è l’obbligo di garantire la “visitabilità” di almeno un alloggio ogni tre: questo requisito impone modifiche strutturali, come la ristrutturazione degli immobili per renderli accessibili a persone con disabilità motoria, ma, una tale imposizione non solo è tecnicamente difficile da attuare in edifici già esistenti, ma va a interferire con le normative edilizie e condominiali vigenti. È un intervento che appare totalmente sproporzionato e fuori dalle competenze del Comune».