Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 27 Novembre 2025

Confedilizia Bergamo contro le nuove regole per le case vacanza: «Violano il diritto di proprietà»

LA NOTA. «Le disposizioni vanno oltre le competenze del Comune e rischiano di penalizzare un settore che ha contribuito alla crescita del territorio bergamasco».

Redazione Web
Redazione Web
Turisti in Città Alta
Turisti in Città Alta

Bergamo

Confedilizia Bergamo «esprime forte preoccupazione» per il nuovo Regolamento per le strutture ricettive non alberghiere, come case vacanza e foresterie, approvato dalla Giunta del Comune di Bergamo.

Secondo Confedilizia, il testo presentato da Palazzo Frizzoni «non solo compromette il diritto di proprietà dei cittadini», ma «supera ampiamente i confini delle competenze locali, imponendo oneri e vincoli che si spingono ben oltre quanto stabilito dalla legge nazionale e regionale», spiega Lorella Ghildardi, presidente di Appe Confedilizia Bergamo.

La definizione di «locazione turistica»

Il primo punto di critica dell’Associazione riguarda una «definizione eccessivamente ampia di “locazione turistica”», perché la proposta include «anche contratti di locazione che superano i trenta giorni, mescolando categorie giuridiche diverse che sono già regolamentate separatamente dalla legge nazionale».

«Vincoli eccessivi e irragionevoli»

La principale preoccupazione di Confedilizia riguarda però «il diritto di proprietà dei cittadini: il nuovo regolamento «impone una serie di vincoli e obblighi che, se da un lato possono sembrare mirati a una “migliore regolamentazione”, dall’altro risulterebbero eccessivi e irragionevoli, con il rischio di limitare in modo sostanziale la libertà dei proprietari di gestire i propri beni».

La «visitabilità»

«Un esempio lampante – continua Ghilardi - è l’obbligo di garantire la “visitabilità” di almeno un alloggio ogni tre: questo requisito impone modifiche strutturali, come la ristrutturazione degli immobili per renderli accessibili a persone con disabilità motoria, ma, una tale imposizione non solo è tecnicamente difficile da attuare in edifici già esistenti, ma va a interferire con le normative edilizie e condominiali vigenti. È un intervento che appare totalmente sproporzionato e fuori dalle competenze del Comune».

I parcheggi

Dubbi anche riguardo all’introduzione dell’obbligo di parcheggi: il nuovo regolamento prevede di dover disporre di uno o due posti auto a seconda della metratura. Una norma che «escluderebbe di fatto la gran parte degli immobili situati nei centri storici o in zone residenziali tradizionali».

Vengono poi introdotti una serie di obblighi legati ai certificati di agibilità e di conformità degli impianti, che secondo l’Associazione «non sono solamente incompatibili con le normative nazionali, che non prevedono obblighi di questo tipo per le locazioni turistiche, ma rischiano di compromettere ulteriormente la libertà dei proprietari», spiega Ghilardi.

Le disposizioni contenute nella proposta vanno, secondo l’associazione, oltre le competenze del Comune

Nel complesso, Appe Confedilizia Bergamo invita l’Amministrazione a rivedere la proposta, avviando un dialogo con le rappresentanze dei proprietari e gli operatori del settore, perché il nuovo Regolamento pone «limiti insostenibili alla libertà dei proprietari di gestire i propri immobili, violando in modo diretto il diritto di proprietà sancito dalla Costituzione. Le disposizioni contenute nella proposta vanno, secondo l’associazione, oltre le competenze del Comune, sconfinando in ambiti che dovrebbero essere regolati a livello nazionale e rischiano di penalizzare seriamente un settore che ha contribuito in modo significativo allo sviluppo turistico ed economico del territorio bergamasco».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
Enti locali
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Sociale
Questioni sociali (generico)
Costituzione
Confedilizia Bergamo
Comune di Bergamo
Palazzo Frizzoni
Appe Confedilizia Bergamo