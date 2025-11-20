Case vacanza, a Bergamo cambiano le regole: dai parcheggi alla visitabilità

Dati in grande crescita

In un contesto di forte crescita del settore: tra il 2014 e il 2024, Bergamo ha registrato un aumento del +152% negli arrivi turistici e del +170% nelle presenze, posizionandosi tra le prime città italiane per incremento complessivo. Un’attività di monitoraggio ha permesso di riscontrare che, per esempio, in Città Alta il rapporto tra strutture ricettive extra alberghiere e abitazioni è cresciuto dal 13,8 al 15,7%. Dati che, spiega l’Amministrazione, «evidenziano la necessità di mantenere un equilibrio sostenibile tra funzioni residenziali e turistiche». Allungare la permanenza, favorire un’ospitalità di qualità anche a persone con bisogni speciali, tutelare l’equilibrio tra turismo e qualità della vita urbana sono gli obiettivi del Comune in questo senso. Il Regolamento approvato intende quindi «elevare gli standard minimi e contribuire, nel rispetto delle competenze, a orientare in modo virtuoso lo sviluppo dell’offerta».