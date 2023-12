Conseguiva patenti su commissione, in azione anche a Bergamo: smascherato dalla Polstrada

Dopodiché, il cliente la «ripuliva» la vicenda, denunciandone lo smarrimento del documento e facendone stampare un duplicato, stavolta con la foto corretta, quella cioè corrispondente ai dati anagrafici. Una truffa (quasi) perfetta, non fosse stato per la polizia stradale di Bergamo, insospettita dagli accertamenti su alcune patenti di guida.

È stato così smascherato un cittadino pachistano di 30 anni che, nel 2022, superò, su commissione, almeno sei esami di guida in altrettante autoscuole tra Bolzano, Ravenna, Bologna, Ferrara e Modena. L’uomo era stato denunciato anche a Bergamo: anche qui aveva messo a segno la stessa attività illecita.



Ora è accusato di sostituzione di persona e falso: la prima udienza, al tribunale di Bolzano, si è conclusa con un rinvio, in quanto l’imputato principale risulta irreperibile. L’avviso della conclusione delle indagini, e della relativa richiesta di rinvio a giudizio, sono stati invece notificati ai sei clienti, chiamati a rispondere, in concorso, degli stessi reati.