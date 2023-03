Contagi, continuano a crescere i comuni Covid free: sono 122 in Bergamasca

È una leggera oscillazione, sostanzialmente fisiologica nello scenario di saliscendi in cui si è ormai da tempo inoltrata la pandemia. Nell’ultima settimana sono stati 394 i nuovi contagi segnalati in provincia di Bergamo, 33 in più (+9%) rispetto a quella precedente: è la fotografia tracciata dal consueto cruscotto di monitoraggio redatto dal Servizio epidemiologico aziendale dell’Ats di Bergamo, secondo cui la differenza rispetto alla settimana precedente «non risulta statisticamente significativa». Il valore dell’incidenza è ora pari a 35 nuovi casi settimanali ogni 100mila abitanti, mentre nel report precedente si attestava a quota 31; ora, mediamente, sono 56 i nuovi casi giornalieri in Bergamasca, contro i 52 casi/giorno della settimana precedente. L’Rdt, cioè l’indice di replicazione diagnostica, «continua a mostrare una sostanziale stabilità tra settimana corrente e precedente facendo registrare al 14 marzo 2023 il valore di 1,05», come rilevano gli epidemiologi Alberto Zucchi (direttore del Servizio epidemiologico aziendale), Roberta Ciampichini, Giacomo Crotti, Giuseppe Sampietro, Silvia Tillati.