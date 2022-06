Contagi in risalita, l’appello dell’Ats: fate la quarta dose, non aspettate l’autunno

È lo strumento dell’Ats di Bergamo che da due anni a questa parte ha «raccontato» la pandemia, attraverso i numeri dei contagi: è il «cruscotto Epi» e nella giornata di venerdì 24 giugno è stato presentato il 100° bollettino. Che, purtroppo, racconta ora che la circolazione del virus non è affatto rallentata, anzi. Alberto Zucchi, direttore del Servizio epidemiologico aziendale spiega: « Osserviamo un trend di relativo incremento dei nuovi casi , ma è cambiato il contesto: per quanto estremamente contagiose, le nuove varianti non sembra abbiano implicazioni cliniche, l’impatto sui ricoveri al momento non è rilevante».