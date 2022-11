Contagi, rallenta la discesa dei nuovi casi. Crescono i Comuni covid free: sono 30

I l terzo autunno pandemico prosegue senza particolari criticità, ma sempre con un monitoraggio attento della situazione . Nel nuovo report settimanale redatto dal Servizio epidemiologico aziendale dell’Ats di Bergamo, «bussola» preziosa per orientarsi in questa fase senza più bollettini quotidiani, c’è infatti la conferma di una ulteriore riduzione della circolazione virale, seppur a velocità più lenta. Nella settimana tra il 2 e l’8 novembre, infatti, l’incidenza del contagio in provincia di Bergamo è scesa a 212 nuovi casi ogni 100mila abitanti, con una flessione attorno al 13% rispetto ai 242 nuovi casi ogni 100mila abitanti della settimana precedente: in termini concreti gli ultimi sette giorni hanno consegnato 2.383 nuovi contagi, 347 in meno dei 2.730 del periodo 26 ottobre-1° novembre . Si viaggia così a una media di 340 nuovi casi giornalieri, contro i 390 della settimana precedente, i 540 del periodo 19-25 ottobre, i 697 del 12-18 ottobre e i 765 del 5-11 ottobre (il picco dell’ondata d’inizio autunno).