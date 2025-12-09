Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 09 Dicembre 2025

Contratto truffa e ora due anziani vivono senza riscaldamento

LA VICENDA. Da una settimana una coppia di 75enni vive al freddo, senza riscaldamento e senza poter cucinare.

Bergamo

Tutto nasce da un’incomprensione su una cauzione di 39,90 euro legata a un contratto del gas mai richiesto. Adiconsum Bergamo è intervenuta più volte, ma finora ogni tentativo di ripristinare la fornitura si è scontrato con un muro di gomma.

Un contratto mai richiesto e un’estate di disservizi

La vicenda parte il 14 luglio, quando i coniugi ricevono via e-mail la comunicazione di attivazione di un contratto Agf, società per loro sconosciuta. L’uomo chiama subito per chiedere spiegazioni e copia del presunto contratto telefonico. Ad agosto la famiglia torna al vecchio gestore, Metano Nord, e a settembre arriva una fattura Agf di 73,79 euro per consumi estivi, ritenuta anomala. Adiconsum invia una Pec chiedendo copia del contratto e delle condizioni economiche, mai fornite.

Cauzione contestata e rientro annullato

La coppia salda la fattura detraendo la cauzione, convinta di aver chiuso il rapporto con Agf. Ma a ottobre Metano Nord comunica che il rientro non è possibile: Agf è nuovamente subentrato come fornitore. Il 14 novembre i coniugi attivano un nuovo contratto con Metano Nord valido dal 1° gennaio 2026. Pagano tutte le fatture, ma il 2 dicembre il contatore viene sigillato senza preavviso.

Le proteste di Adiconsum: «Interruzione di servizio in pieno inverno»

«È impossibile parlare con Agf: risponde solo la segreteria», denuncia Mina Busi, presidente di Adiconsum Bergamo. Nonostante il pagamento immediato della cauzione contestata e l’invio ripetuto delle ricevute, il servizio non è stato riattivato. «Parliamo di 39,90 euro, non di gas non pagato. Due anziani stanno affrontando temperature sotto zero senza riscaldamento: una situazione inaccettabile».

Adiconsum ha presentato denuncia ad Arera e Agcm. L’utente ha sporto denuncia ai carabinieri. Si attende ora una soluzione «che riporti almeno un po’ di civiltà», conclude Busi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sociale
Questioni sociali (generico)
Mina Busi
Adiconsum Bergamo
metano nord
Arera
Truffe