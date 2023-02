«Contro il Covid ora abbiamo le armi: 20 milioni di vite salvate con i vaccini»

«La vicenda del Covid non è chiusa, ma siamo in una situazione decisamente migliore. Tre anni fa non avevamo nulla contro la pandemia, ora abbiamo gli strumenti per affrontarla». Alberto Mantovani, direttore scientifico di Humanitas e professore emerito di Humanitas University, tra i luminari della medicina italiana, intreccia il passato, il presente e il futuro della pandemia e delle sfide per la salute .