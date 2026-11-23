Quattro servizi straordinari di controllo della questura di Bergamo nella settimana tra il 16 e il 22 novembre, in centro città e nelle aree più sensibili sul piano della sicurezza.

Il bilancio dei controlli

Oltre a quattro posti di controllo per monitorare le principali direttrici di accesso e transito nelle aree interessate dai servizi di controllo del territorio, sono state controllate 170 persone, tra cui 55 cittadini stranieri e 41 soggetti con precedenti. Particolare attenzione alla circolazione stradale, con 54 autovetture sottoposte ad accertamenti. Due cittadini stranieri sono stati accompagnati al Centro di permanenza per i rimpatri di Roma. Sono state denunciate 14 persone, 11 delle quali straniere, ritenute responsabili di differenti reati emersi nel corso degli accertamenti. Inoltre, sono stati effettuati 50 controlli nei confronti di persone sottoposte agli arresti domiciliari.