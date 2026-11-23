Controlli a Bergamo, in una settimana 14 persone denunciate
L’OPERAZIONE. Gli agenti hanno monitorato il centro città e le zone più sensibili. Accertamenti su 54 veicoli e 10 esercizi commerciali.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Quattro servizi straordinari di controllo della questura di Bergamo nella settimana tra il 16 e il 22 novembre, in centro città e nelle aree più sensibili sul piano della sicurezza.
Il bilancio dei controlli
Oltre a quattro posti di controllo per monitorare le principali direttrici di accesso e transito nelle aree interessate dai servizi di controllo del territorio, sono state controllate 170 persone, tra cui 55 cittadini stranieri e 41 soggetti con precedenti. Particolare attenzione alla circolazione stradale, con 54 autovetture sottoposte ad accertamenti. Due cittadini stranieri sono stati accompagnati al Centro di permanenza per i rimpatri di Roma. Sono state denunciate 14 persone, 11 delle quali straniere, ritenute responsabili di differenti reati emersi nel corso degli accertamenti. Inoltre, sono stati effettuati 50 controlli nei confronti di persone sottoposte agli arresti domiciliari.
Un altro settore di intervento ha riguardato il controllo delle attività economiche: personale specializzato ha eseguito delle verifiche in dieci esercizi pubblici di Bergamo, Mozzo, Albano Sant’Alessandro e Nembro.
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