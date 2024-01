Controlli anti spaccio alla Malpensata, due arrestati con hashish e cocaina

Il primo, domiciliato a Seriate, è stato bloccato con 7,80 grammi di cocaina. Mercoledì, difeso dall’avvocato Fabio Marongiu, ha spiegato al giudice che l’aveva acquistata per consumo personale. Il secondo, che vive a Mapello con una donna italiana e che è già stato arrestato e condannato per spaccio di marijuana, aveva con sé due etti di hashish. Assistito dall’avvocato Michele Agazzi, s’è avvalso della facoltà di non rispondere. I due arresti sono stati convalidati. Il 25enne, incensurato, è stato scarcerato senza misure. Per il 39enne è stato invece disposto l’obbligo di dimora. Il processo per direttissima si celebrerà il 24 marzo.