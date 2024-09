Controlli nella zona della stazione: 123 identificati, 52 con precedenti

Nel dettaglio

Tra questi un cittadino gambiano, irregolare sul territorio nazionale e senza fissa dimora, arrestato perché in possesso di 82 grammi di hashish. Nei confronti dell’uomo, già gravato da precedenti specifici, è stata emessa dalla divisione anticrimine la misura dell’avviso orale, a seguito del giudizio di convalida, in cui è stato disposto il divieto di dimora a Bergamo e concesso il nulla osta all’espulsione . Dopo accertamenti condotti presso l’ufficio immigrazione, l’uomo è stato espulso e accompagnato presso un centro di permanenza per il rimpatrio.

Nell’ambito degli stessi controlli è stato poi notificato un foglio di via obbligatorio, con allontanamento dal comune di Bergamo, a un cittadino senegalese, regolare sul territorio nazionale, e si è poi proceduto all’accompagnamento in questura di altri soggetti stranieri irregolari.

Quindi un intensa attività dell’ufficio immigrazione, che si è tradotta in tre ulteriori espulsioni con accompagnamento presso un centro di permanenza per il rimpatrio. Si tratta di un cittadino tunisino con precedenti per furto, ricettazione e porto d’armi, un cittadino senegalese arrestato per spaccio e un cittadino albanese gravato da condanne per furto, ricettazione e violazione delle norme in materia di immigrazione.