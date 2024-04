Controlli straordinari nell’area della stazione: 140 persone identificate

Pattuglie di Polizia, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia Locale, anche con l’utilizzo di unità cinofile, si sono concentrate nella zona della stazione ferroviaria, in piazzale della Malpensata, in via Bonomelli e via Paglia.

Sono state controllate ed identificate in totale 140 persone di cui 50 con precedenti penali o di polizia. In particolare due cittadini stranieri sono risultati irregolari e per loro sono scattati provvedimenti di espulsione, uno di loro è stato accompagnato presso il Cpr di Gorizia per le operazioni di rimpatrio.

Grazie al fiuto dell’unità cinofila un cittadino straniero è stato trovato in possesso di hashish nascosto in una tasca, per questo è stato sanzionato.