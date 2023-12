Corriere derubato, famiglia di turisti perde bagagli e regali: recuperati dalla polizia locale

Una famiglia di turisti brasiliani (composta da genitori, due bambini e la nonna), nei giorni scorsi giunta a Milano Linate con uno scalo a Roma per ricongiungersi in una vacanza con parenti residenti in Germania, ha vissuto un’esperienza sfortunata a pochi giorni dalle festività.

Prima smarriti, poi rubati

Il contatto via Facebook

Quest’ultimo ufficio, è risalito quindi al padre del proprietario delle valigie da un nome annotato all’interno, lo ha contattato attraverso la propria pagina Facebook facendo in modo di entrare in contatto diretto con i proprietari e consegnare loro i bagagli. All’interno dei bagagli vi erano inoltre i regali di Natale destinati agli altri componenti della famiglia residenti in Europa. Nonostante l’incidente, la riconsegna delle valigie, con i regali di Natale al loro interno (non rubati perché evidentemente ritenuti di poco valore economico), ha comunque avuto esito positivo per la famiglia.