Corsarola, riparte il cantiere per il rifacimento di gas e acqua

Rifare tutti i sottoservizi – soprattutto gas e acqua – lungo la Corsarola, la strada che attraversa per lunghezza Bergamo Alta, è stato indicato nel 2021 come uno degli obiettivi dell’Amministrazione di Bergamo per il rinnovamento del centro storico: l’intervento, iniziato nel 2022, riparte la prossima settimana.

Impianti vecchi, spesso danneggiati, e che registrano guasti frequenti: tanti erano stati i piccoli cantieri che negli anni si erano succeduti lungo la Corsarola, spesso per riparare perdite (di acqua e gas in particolare) e proprio da quegli interventi è emersa la necessità di un cantiere più radicale per sostituire i sottoservizi, «messi proprio male» aveva spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla.

Si era quindi partiti nel 2022 dal primo tratto, ovvero quello di Piazza Mascheroni, e si era arrivati alla chiesa del Carmine: un’interruzione nella trama delle pietre della pavimentazione – che per il resto era stata posata esattamente come prima – è ancora evidente a dare il segno della progressione dell’intervento, che, proprio da quel punto, a partire da lunedì 22 gennaio, ripartirà per proseguire il cantiere di sistemazione dei sottoservizi.

Cantiere chiuso entro la fine di marzo

Si parte quindi – dopo la pausa dei lavori in concomitanza con l’anno di Bergamo Brescia Capitale della Cultura - dalla chiesa del Carmine, con un cantiere che riguarderà tutta la carreggiata per evitare rattoppi e disomogeneità di lavorazione: si procederà, per garantire sempre l’accesso a negozi e abitazioni, in diverse fasi di lavoro, raggiungendo l’intersezione tra via Colleoni e via Salvecchio, un intervento che dovrebbe concludersi comunque prima di Pasqua, ovvero entro la fine di marzo.

Il progetto del Comune di Bergamo - che ha incassato l’ok della Soprintendenza - prevede scavi meno profondi del deposito archeologico noto ad oggi, ma un archeologo sarà sempre presente lungo le fasi del cantiere, in caso di ritrovamenti di interesse storico durante i lavori. Coinvolti nei lavori saranno ovviamente i tecnici di Unareti e Uniacque, protagonisti nei lavori di sostituzione degli impianti di acqua e gas. Il Comune prevede la sistemazione della pavimentazione, con il riutilizzo – ovviamente – del materiale esistente ripulito (che risale in gran parte agli interventi di pavimentazione del secolo scorso) e di eventuale materiale nuovo, ma di uguale tipo, colore e dimensione, per le integrazioni necessarie. Saranno poi sostituiti caditoie e chiusini delle fognature.