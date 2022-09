Corsi di ginnastica per over 65 in 42 comuni grazie al Centro universitario sportivo

È fissata per lunedì 3 ottobre la ripartenza del progetto Afa (Attività fisica adattata) over 65, coordinato dall ’Università degli studi di Bergamo e dal Cus Bergamo in collaborazione con 42 Comuni e diverse associazioni della provincia bergamasca, Ats Bergamo e Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bergamo , esteso per il secondo anno consecutivo anche agli ultracinquantenni con strascichi da Covid.