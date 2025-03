Corso gratuito di difesa, boom di iscritte. Il Comune concede una palestra

Da quando una decina di giorni fa Juri Ambrosioni ha comunicato che avrebbe organizzato un corso di difesa personale antistupro gratuito, ha lavorato senza sosta per raccogliere le iscrizioni. «In questo momento siamo arrivati a 240 domande di partecipazione, di cui 130 confermate». Ma il cellulare del maestro di krav maga ed ex atleta di Mma prosegue a vibrare senza sosta. Un riscontro notevole, tanto che ha dovuto trovare un’alternativa alla sua palestra - la Wellness Boutique alla rotonda dei Mille - per ragioni di spazio. Dato il carattere benefico e sociale della proposta, l’aiuto è arrivato dal Comune di Bergamo. La Giunta ha deliberato il patrocinio e la concessione, a titolo gratuito e per l’intera durata del corso (tre mesi), della palestra Savoia di via Goldoni. La prima a sposare la causa è stata l’assessore alle Politiche sociali e allo Sport, Marcella Messina: «Questo corso rientra nell’ambito delle politiche sulla sensibilizzazione contro la violenza di genere, e l’alta adesione ribadisce quanto è importante il connubio tra sport e sociale».