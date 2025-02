Donne, lezioni gratis di autodifesa con il maestro di Krav Maga

«Sapere di avere una chance, anche se poi non si ha successo, può fare la differenza e salvare la vita in un contesto di aggressione», dice Juri. Maestro di krav maga (sistema di combattimento adottato dall’esercito israeliano ndr) ed ex atleta Mma (arti marziali miste ndr), Juri Ambrosioni ha deciso di lanciare un corso antistupro gratuito nella sua palestra, la Wellness Boutique alla Rotonda dei Mille.

Un gesto, da professionista e da uomo, per fare prevenzione sulla violenza di genere. «Il primo corso antistupro lo feci nel 2012 al palazzetto dello Sport di Bergamo e vennero 220 donne. All’epoca rimase un workshop singolo perché mi era impossibile gestire un corso prolungato per così tante persone, ma qualche mese fa, viste le numerose aggressioni riportate nelle cronache, ho pensato di rimetterlo in piedi» commenta. Ha sondato il «bacino potenziale» organizzando tre sedute gratuite in palestra, di cui l’ultima sarà sabato.

«Solo con il passaparola hanno partecipato 40 donne in due incontri». L'alta adesione ha sciolto ogni dubbio e così il corso partirà a breve, e in una data speciale.

Aperto a 150 iscrizioni

«Solo con il passaparola hanno partecipato 40 donne in due incontri». L’alta adesione ha sciolto ogni dubbio e così il corso partirà a breve, e in una data speciale. «Sarà aperto a tutte le donne e durerà 3 mesi. Partirà l’8 marzo in occasione della Giornata internazionale della donna» spiega. Visto l’interesse ha messo un limite alle iscrizioni. «Sotto le 50 donne le lezioni saranno 2 volte a settimana in palestra. Se dovessimo superarle ne affitterò una più grande. Ho fissato il tetto a 150 iscrizioni, ma se superassi anche quello troverò una soluzione». Per sostenere i costi minimi si è affidato a uno sponsor. «Devo ringraziare la Movex di Telgate. Sono clienti e soprattutto amici, e hanno sposato l’idea subito».