Corteo e cerimonia alla Torre dei Caduti: le iniziative per il 25 aprile

L’amministrazione comunale invita a partecipare alle festività del 24 e del 25 aprile in città: mercoledì 24 aprile alle 16.15 appuntamento all’ingresso del cimitero monumentale per proseguire in corteo fino al Campo dei Caduti per la Libertà per la celebrazione della Messa e la deposizione delle corone anche alla tomba dei partigiani bergamaschi. Alle 18 in piazza Don Sergio Colombo ci sarà l’intitolazione dell’ area verde di «Redona Centro» a Velia Sacchi e Mimma Quarti.

Giovedì 25 aprile, alle 9, appuntamento come si diceva alla Rocca, per la cerimonia al parco delle Rimembranze. Il corteo invece si ritroverà in città bassa, in piazzale Marconi, nei pressi della stazione ferroviaria e partirà per le 10 percorrendo poi viale Papa Giovanni XXIII, via Camozzi, via Pignolo, via Tasso con arrivo in piazza Vittorio Veneto. Qui si terrà l’omaggio alla lapide in memoria di Ferruccio dell’Orto in via Pignolo 8. Alle 11 sempre in piazza Vittorio Veneto, presso la Torre dei Caduti e il Monumento al Partigiano omaggio delle autorità, delle rappresentanze militari e civili e deposizione delle corone d’alloro. Omaggio anche alla targa in memoria delle donne Partigiane alla Torre dei Caduti.