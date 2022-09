Cosa ci ossigena? Torna al Donizetti TEDxBergamo con 13 talk e 4 performance

Storie, testimonianze ed esperienze nel segno dell’innovazione e della sostenibilità attorno al tema «Oxygen», l’ossigeno. È il TEDx Bergamo, che torna in città il 25 settembre al teatro Donizetti. L’edizione numero 7 vedrà alternarsi sul palco 13 oratori e 4 intrattenitori. Al centro, due quesiti: Cosa ci ossigena, e cosa si può fare per non limitarsi a sopravvivere, ma per vivere davvero?