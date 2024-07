Cosimo Di Gesù nuovo comandante dell’Accademia della Guardia di Finanza: «Incarico di prestigio e responsabilità»

Per il nuovo Generale di Divisione Di Gesù si tratta di un ritorno a Bergamo, che proprio qui iniziò 30 anni fa il suo percorso di carriera. Oggi riceve un incarico «di assoluto prestigio ed enorme responsabilità, come ogni volta che ci si occupa della formazione dei ragazzi. Una responsabilità che sento tutta» sono le sue prime parole. E il suo pensiero è rivolto proprio a loro, i circa 350 allievi dell’Accademia che da oggi lo avranno come punto di riferimento. «Con il mio agire quotidiano cercherò di travasare tutti gli esempi e le esperienze positive acquisiti in questi anni, stando sempre davanti a voi per proteggervi, di fianco per consigliarvi e dietro di voi per sostenervi nei momenti più difficili».