Covid, addio al tampone negativo di fine isolamento dopo cinque giorni

Si allentano ulteriormente le regole in materia di isolamento per i positivi al Sars-CoV-2, e in particolare si uscirà dall’isolamento dopo 5 giorni senza più bisogno del tampone negativo. Un quasi «liberi tutti» contenuto nella legge di conversione del decreto legge «anti rave»: il testo ha già avuto il via libera dal Senato e ora è passato alla Camera dove sarà discusso a strettissimo giro, con l’approvazione attesa in settimana. Al momento, secondo gli ultimi dati dell’Ats, sono poco meno di 2.500 i bergamaschi in isolamento obbligatorio perché positivi al virus.