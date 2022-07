«Covid, Bergamo la provincia lombarda con il tasso di incidenza più basso»

«Il tasso di incidenza nella settimana 6 - 12 luglio 2022 è pari a 634 nuovi casi per 100.000 abitanti (ovvero 6,34 per 1.000, nella metrica utilizzata a livello di singoli comuni), contro i 575 della scorsa settimana, i 269 di due settimane fa, i 198 di tre settimane or sono e i 131 di un mese fa. Il territorio dell’Ats di Bergamo, secondo gli ultimi dati disponibili, si conferma essere la provincia lombarda con il tasso di incidenza più basso». Lo dichiarano Alberto Zucchi, Elvira Beato, Roberta Ciampichini e Giacomo Crotti del Servizio Epidemiologico Aziendale- Ats Bergamo.