Covid, «falsi negativi» in crescita. «Chi ha sintomi sia comunque prudente»

Il tema non è nuovo, ma si ripropone a ogni ondata. Anche in questa: c’è chi ha sintomi simil-Covid, fa il tampone eppure risulta negativo. Un fatto fisiologico, perché – a seconda del tipo di test – rimane sempre un margine di errore, che tra l’altro amplifica l’incertezza di questa fase epidemiologica. «È vero, il fenomeno c’è, e in particolare sembra emergere una positività ritardata rispetto alla comparsa dei sintomi – commenta Guido Marinoni, presidente dell’Ordine dei medici di Bergamo -. È un dato diffuso. Questo è un motivo in più per fare attenzione: questo fenomeno, così come i test fai-da-te e chi non fa il tampone pur in presenza di sintomi, rischia di aumentare confusione e rischi. Serve prudenza e responsabilità».