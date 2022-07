Covid, gli ospedali bergamaschi pronti ad aumentare i posti letto

Ancora una volta, tocca fare i calcoli. Quanti posti letto aggiungere, dove ricavarli, quanto personale dedicargli, quanti ne serviranno ancora di lì a poco. Pure in quest’ondata il lavoro organizzativo degli ospedali bergamaschi è incessante e continuo, seppur con valori assoluti ridotti rispetto alle precedenti mareggiate del virus. Resta però un dato di fatto: le Unità di crisi delle tre Asst bergamasche – cioè i gruppi di lavoro dedicati al monitoraggio dei carichi ospedalieri e alla riorganizzazione dei reparti – sono di nuovo tornate a riunirsi . Lo scorso venerdì lo ha fatto l’Asst Bergamo Ovest, lunedì l’Asst Bergamo Est, ieri una nuova riunione s’è tenuta anche per il «Papa Giovanni». Quello che emerge da ciascuna struttura ha un filo comune: si incrementano i posti letto, senza «rivoluzioni» ma con interventi mirati , contemperando la fisiologica contrazione di organici del periodo estivo (le ferie) e la tutela del lavoro di recupero e potenziamento dell’attività ordinaria per altre patologie.