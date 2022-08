Covid, la variante Centaurus dominante in autunno

Delta e Omicron 1 lo scorso inverno. Poi Omicron 3 a primavera, Omicron 4 e soprattutto Omicron 5 quest’estate. Il «salto» continuo del Sars-CoV-2 porge la sua nuova mutazione: Centaurus – tecnicamente BA.2.75, ennesima sottovariante di Omicron – è l’osservata speciale di questi ultimi giorni, in Italia e nel mondo, anche alla luce della recentissima inversione della curva epidemiologica. «Ha tutti gli elementi per diventare dominante», rileva Fabio Angeli, professore di Malattie dell’apparato cardiovascolare dell’Università dell’Insubria e direttore della Cardiologia dell’Ics Maugeri di Tradate, che ha recentemente firmato – insieme ai colleghi Martina Zappa, biotecnologa del dottorato in Medicina clinica e sperimentale e medical humanities dell’Insubria, e Paolo Verdecchia, tra i più affermati ricercatori italiani in ambito cardiovascolare – uno specifico studio pubblicato sull’«European Journal of Internal Medicine»: è il primo articolo in assoluto sugli effetti molecolari delle nuove mutazioni del Sars-CoV-2. «Centaurus sembra ancora più diffusiva rispetto alle precedenti varianti», aggiunge Angeli.