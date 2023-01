Covid, sì alla terza dose per i bimbi tra 5 e 11 anni

Si rafforza la copertura immunitaria per i bambini dai 5 agli 11 anni. A poco più di un anno di distanza dal via delle somministrazioni del vaccino anti-Covid nella fascia pediatrica, ora arriva anche per loro il vaccino di Pfizer aggiornato alle varianti di Omicron BA.4 e BA.5, per quella che diventa a tutti gli effetti la terza dose.