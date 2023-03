Covid, situazione di stabilità in Bergamasca

«L’andamento dei casi incidenti tracciati è in sostanzialmente stabile rispetto alla settimana precedente (+9%) e anche questa settimana non emergono criticità nei ricoveri in regime ordinario ed in terapia intensiva». Secondo il Servizio Epidemiologico di Ats Bergamo si mantiene praticamente immutata rispetto alla settimana precedente la situazione del Covid sulla nostra provincia così come la partecipazione alla campagna vaccinale.