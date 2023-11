Covid, tanti casi sommersi. «È diverso dall’influenza»

È arrivato l’inverno, tornano i virus stagionali. Intanto il Covid, ormai sfumato in endemia, è caduto in una sorta di zona grigia di sottostima, per via del numero ridotto di test ufficiali, e con sintomi che si confondono spesso con le classiche influenze. I numeri ufficiali riferiti all’ultima settimana monitorata – quella dal 26 ottobre all’1 novembre – segnalavano in Bergamasca 550 nuovi contagi da Sars-CoV-2, in rialzo del 5,77% nel giro di sette giorni e dunque con l’ennesima fase di saliscendi (a inizio ottobre si erano superati però i 900 casi settimanali). Intanto si sono stabilizzate anche le sindromi influenzali e parainfluenzali, stimate – sulla base della sorveglianza epidemiologica della Regione Lombardia – in circa ottomila casi settimanali in Bergamasca. «È una fase in cui circolano entrambi i virus – spiega Enrico Bombana, direttore della Struttura complessa Vaccinazioni e sorveglianza malattie infettive dell’Asst Bergamo Est –, con numeri sotto controllo. Il Covid ha segnato una fase di rialzo da agosto, con dei saltuari picchi, e ormai fa parte del nostro vivere quotidiano. L’influenza sta dando i primi segnali significativi, il picco è atteso attorno alla fine dell’anno».