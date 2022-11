Covid, verso il «taglio» della quarantena. «Ma occhio all’inverno»

Di ufficiale ancora non c’è nulla, verosimilmente perché ancora non è stata trovata la quadra. Ma una riflessione, anche piuttosto concreta, è in corso e ha trovato un’accelerazione negli ultimi giorni: le regole per l’isolamento dei positivi al Sars-CoV-2 potrebbero nuovamente cambiare, «accorciandosi» ulteriormente.