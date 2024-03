Creattiva, dal 7 al 10 marzo la Fiera di Bergamo torna capitale delle arti manuali

Anticipando i colori della nuova stagione in arrivo, da giovedì 7 a domenica 10 marzo la Fiera di Bergamo torna ad ospitare la versione primaverile di Creattiva, la fiera internazionale delle arti manuali ideata e organizzata da Promoberg (www.bergamofiera.it). L’appuntamento dedicato al «fatto a mano» taglia il traguardo della 29esima edizione nel capoluogo orobico - alle quali si aggiungono quelle allestite dal 2012 alla Mostra d’Oltremare di Napoli e, dallo scorso anno, alla Fortezza da Basso di Firenze - registrando un incremento del 10,5% del numero delle imprese rispetto ad un anno fa.

Da sinistra, Davide Lenarduzzi, Sara Camozzie e Carlo Conte Una delle passate edizioni di Creattiva Una delle passate edizioni di Creattiva

Come sempre sui 15mila metri quadrati al coperto del centro espositivo di via Lunga dedicati a Creattiva, le decine di migliaia di appassionate pronte a raggiungere Bergamo da tutta Italia troveranno tutto quello che serve per poter realizzare con le proprie mani e nel segno della fantasia all’ennesima potenza dei prodotti unici da mettere in bella mostra in casa o da regalare alle persone più care. Tra gli stand allestiti da 230 imprese provenienti da 15 regioni italiane e 10 paesi stranieri specializzate del settore, si toccherà con mano e ci si potrà confrontare direttamente con esperti, artigiani e artisti, sulle ultime novità del settore o sulle antiche tradizioni che, grazie proprio a Creattiva, stanno conoscendo una seconda giovinezza. Citiamo, solo per fare alcuni esempi, le tante proposte in tema di tessuti e filati, cucito creativo e decorazioni, bigiotteria e perline.

E poi ci saranno le aree dedicate e gli oltre mille appuntamenti del ricco calendario di eventi collaterali, tra corsi, dimostrazioni, work shop e laboratori, che sin dalla prima edizione caratterizzano il salone, incoronando le visitatrici nelle protagoniste indiscusse di Creattiva. Sempre molto attesi dalle appassionate dei vari generi, citiamo Master Beads, evento dedicato al settore della gioielleria di alto livello; Creattiva Show Lab, spazio per corsi e intrattenimento con i quali imparare nuove tecniche e raccogliere spunti creativi; Creattiva Academy, dedicata al mondo del disegno e della pittura; Master Stitch, ovvero tutto sul cucito, in tutte le sue sfaccettature. All’inizio della Galleria centrale una splendida installazione ideata e realizzata (con alcune sue allieve) da Maria Luisa Tonello in macramé, introdurrà nel migliore dei modi il pubblico. Sempre in Galleria centrale, farà bella mostra di sé l’area Ricamo, arricchita da ben 25 scuole provenienti da tutta Italia. In fondo al padiglione A sarà operativa l’Area Bimbi (giovedì e venerdì nel pomeriggio, sabato e domenica tutto il giorno), per consentire alle mamme una pausa e ai bambini tanto divertimento. In fondo al padiglione B confermata l’Area Relax, per un break con le amiche tra un corso, tanti acquisti e laboratori vari. Per chi vorrà farsi recapitare comodamente a casa gli acquisti fatti, nella Galleria centrale (lato ingresso pad. A) sarà in funzione il servizio di spedizione pacchi (a pagamento).

Navette gratuite

Promoberg da anni è molto attiva sul fronte dell’Agenda 2030, tramite interventi sulla struttura e con nuovi servizi per espositori e pubblico. Tra le iniziative in tal senso si inseriscono le navette gratuite targate Creattiva, che collegano andata e ritorno la Fiera con la stazione ferroviaria di Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio. Inoltre, per chi si muove con i mezzi pubblici, si possono utilizzare (a pagamento) quelli della linea 1 del trasporto pubblico locale (www.atb.bergamo.it/it) che effettua una fermata direttamente in prossimità della hall ingresso Fiera Bergamo.

Numeri, orari e ticket

Tra i due padiglioni e relativi foyer, la Galleria centrale e le sale del Centro Congressi, sono oltre 15mila i metri quadrati totali al coperto dedicati a Creattiva. Complessivamente le imprese presenti sono 230 (22 in più rispetto ad un anno fa), di cui 16 straniere in rappresentanza di quindici regioni italiane e dieci stati esteri.

La Lombardia come da tradizione si conferma la regione più numerosa, con 88 realtà provenienti da dieci province, tra le quali svetta quella di Bergamo, con 28 imprese, seguita nelle prime posizioni da Milano (21 imprese), Lecco (11), Brescia, Como e Monza Brianza (sei imprese a testa) e Varese (5). Sul secondo gradino del podio regionale il Veneto (39 imprese), sul terzo l’Emilia-Romagna (22 imprese); seguono la Toscana (14) e il Piemonte (12 imprese). La Spagna si conferma lo stato estero maggiormente rappresentato, con 5 imprese. Seguono India e Repubblica San Marino (2 imprese a testa), Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Ecuador, Francia, Germania. Con circa nove imprese su dieci provenienti da fuori Bergamo e oltre sei su dieci da fuori regione, evidenziano gli organizzatori, Creattiva consente ricadute molto positive per l’economia e la promozione anche in chiave turistica del territorio di Bergamo in Italia e nel mondo.

Orari: dalle ore 9.30 alle ore 18.30 (domenica chiusura alle ore 17.30).

Ticket: intero 12 euro (online 9 euro); ridotto 7 euro (in loco). Per gli ingressi da giovedì a sabato dalle ore 16.30 (happy ticket), in loco 5 euro (online 4 euro). Ingresso gratuito (erogabile solo in loco): bambini fino ai 9 anni compiuti; persone con invalidità 100% più un accompagnatore.

L’evento organizzato da Promoberg ha il sostegno di Banco BPM Credito Bergamasco e Banca Intesa Sanpaolo (Main sponsor) e DeniCar (mobility partner) e il patrocinio di Provincia di Bergamo e Camera di Commercio di Bergamo.

Info e ticket: www.fieracreattiva.it/bergamo-creattiva.

«Format vincente»

Davide Lenarduzzi, amministratore delegato Promoberg Srl, commenta: «Creattiva ha la capacità di rinnovarsi di edizione in edizione, con molte novità sia nell’area espositiva che nell’agenda degli eventi collaterali. Un evento sempre più popolare per il grande pubblico, ma che nello stesso tempo è stato uno sviluppatore di business, grazie al confronto tra gli operatori e alle ricadute molto positive per Bergamo e il suo territorio in chiave economica e turistica, dovute al fatto che ben nove imprese su dieci provengono da fuori Bergamo e sei su dieci da fuori regione, il che si traduce in migliaia di persone che si fermano in città per almeno 5/6 giorni. E anche sul fronte del pubblico, negli ultimi anni sono in costante aumento le persone (spesso in gruppo) che abbinano la partecipazione a Creattiva con una visita alla città, pernottando per almeno una notte negli alberghi o nei B&B. Oltre al format vincente (abbinare l’area espositiva con un nutrito calendario di eventi collaterali ha colpito nel segno da subito), piace certamente (sia alle imprese che al pubblico) la collocazione di Bergamo e della sua Fiera, al centro di una delle macroregioni più importanti a livello mondiale e collegata (in una manciata di chilometri) con le principali arterie viabilistiche, la ferrovia e l’aeroporto internazionale BGY che collega Bergamo con oltre 140 destinazioni in tutta Europa, Nord Africa e Medio Oriente».

«Originalità e innovazione»

Carlo Conte e Sara Camozzi, rispettivamente Direzione Fiere & Mice Promoberg e Project manager Creattiva: «Sin dal suo debutto, il tratto distintivo di Creattiva è stata la nutrita agenda degli eventi collaterali, che arricchiscono nel migliore dei modi l’ampia area espositiva dove c’è davvero di tutto. Il pubblico di Creattiva più che venire in fiera per acquistare dei prodotti già finiti, lo fa per scegliere tra le tante migliaia di prodotti necessari per realizzare con le proprie mani e con tanta fantasia degli oggetti unici e personalizzati, da mettere in bella mostra nelle proprie case o da regalare alle persone più care. Dal 2008 ad oggi, ogni sei mesi abbiamo continuato ad inserire novità su novità, sia tra gli espositori che negli eventi, rinnovando la passione e la condivisione tra espositori e pubblico, nel segno dell’originalità e dell’innovazione».

Corsi e dimostrazioni

Sia Promoberg, con aree dedicate, che gli espositori, direttamente presso gli stand, organizzano attività che consentono ai visitatori di sperimentare con mano la nascita di quelli che possono essere considerati dei veri e propri piccoli capolavori creativi. Le attività si dividono in corsi, durante i quali i visitatori realizzano con le proprie mani i progetti proposti dagli espositori; dimostrazioni, durante le quali il pubblico si trasforma in «studente» assistendo in diretta alla realizzazione dei vari prodotti da parte degli esperti dei relativi settori. Per citare qualche esempio, si passa dalle decorazioni e colorazioni di simpatici oggetti all’uso della ceralacca, sia nella maniera tradizionale che in modi molto originali; dall’organizzare un album creativo dei ricordi (Scrapbooking), personalizzando ogni pagina con timbri, carte e tanto altro; dal creare cornici con la tecnica del mosaico ai lavori su legno, cuoio e sughero con il pirografo; dalle tante idee per «vestire» la propria casa in vista della Pasqua, alla colorazione con la sabbia luccicante; dalla dimostrazione e spiegazione sull’utilizzo dei cartamodelli d’abbigliamento, a tutti i segreti per realizzare un personale anello da favola, passando per tanto, tantissimo altro ancora.

Eventi collaterali principali

Tra gli appuntamenti più amati sin dalle prime edizioni, torna Master Beads, evento dedicato al settore della gioielleria di alto livello, con la partecipazione di rinomati designer creativi, provenienti da vari paesi stranieri, in cattedra per condividere con le appassionate del settore le più innovative tecniche creative. Bead Embroidery, Shibori, Soutache, Raw, Tessitura, Macramé non avranno più segreti frequentando i corsi (a pagamento) mirati e qualificati. L’area Master Beads si trova in fondo alla Galleria Centrale, dalla quale si accede alle salette al primo piano del Centro Congressi, dedicate ai corsi. Sono previsti corsi di una giornata intera e sessioni di mezza giornata che potranno ospitare fino ad un massimo di dieci partecipanti.

Grande attesa anche per Creattiva Show Lab, spazio gratuito, nel padiglione B (referente Laura Vella) per corsi e intrattenimento con i quali imparare nuove tecniche e raccogliere spunti creativi, come, per citarne alcuni, rose in juta, sneaker fiorite, braccialetti, ciondoli in patchwork. La partecipazione ai corsi è gratuita (compreso il kit offerto dagli espositori) previa iscrizione da effettuare sul sito della manifestazione entro il 6 marzo 2024.