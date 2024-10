Creattiva, in Fiera a Bergamo sfiorate le 52mila presenze

La fiera internazionale di Promoberg dedicata alle arti manuali va in archivio consolidando un brand che dal 2008 (con due edizioni, in autunno e in primavera) ad oggi ne ha fatta di strada. Sin dal suo debutto, infatti, la manifestazione dedicata all’handmade è costantemente cresciuta sia nel numero delle imprese che del pubblico, rafforzandosi come punto di riferimento sia per gli operatori del settore sia per le tante decine di migliaia di «creattive» che, ad ogni edizione, si mettono in viaggio con ogni mezzo da tutta Italia e in parte anche dall’estero, per raggiungere il capoluogo orobico, con risultati importanti sia per l’economia della filiera, sia per la promozione del nostro territorio anche in chiave turistica.