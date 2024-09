La Fiera si colora di magia con «Creattiva»

Dal 3 al 6 ottobre la Fiera di Bergamo torna ad essere la capitale dell’handmade. È infatti tutto pronto per la versione autunnale di «Creattiva», la fiera internazionale delle arti manuali ideata e organizzata da Promoberg. Punto di riferimento per migliaia di appassionati, la fiera si svilupperà tra gli stand di centinaia di imprese provenienti nella maggior parte dalle regioni italiani ma anche da diversi Paesi stranieri. All’interno dei 15mila metri quadrati di esposizione, si troverà davvero di tutto per creare con le proprie mani oggetti unici e originali. Non mancheranno le sezioni dedicate al ricamo, al patchwork, alla cucina creativa, alle lavorazioni con il feltro, alla pittura, passando per il mondo delle decorazioni, delle candele, delle composizioni floreali, dei saponi, dei giochi e per tutto ciò che ci permetterà di volare con la fantasia.

Mille eventi collaterali

A rendere unica «Creattiva» ci pensa un ricco calendario di oltre mille eventi collaterali – corsi, laboratori e dimostrazioni – che coinvolgeranno i visitatori rendendoli il vero protagonista della kermesse. Tra le novità da non perdere «Creattiva Bjoux», una sezione con corsi gratuiti dedicati alla bigiotteria, dove ci sarà l’opportunità di raccogliere nuove idee innovative , i nuovi materiali e incontrare i creativi del settore, scoprendo le ultime novità di tendenza. Nei padiglioni del complesso di via Lunga verrà allestita anche «QuiltMART», una fiera mercato organizzata da TTS Quilt Fabrics in collaborazione con gli organizzatori della fiera. Collocata nel padiglione A, nell’area si potranno trovare tante aziende con un vasto assortimento di tessuti per il patchwork, accessori, imbottiture, libri, schemi e tutto il necessario per questa arte.

«Dal 2008 ad oggi, nelle sue trenta edizioni allestite in fiera e in quelle allestite dal 2012 alla Mostra d'Oltremare di Napoli, "Creattiva" – spiega Luciano Patelli, presidente Promoberg Srl – ne ha fatta di strada, avendo il merito di riuscire a rinnovarsi ogni sei mesi, grazie ad una creatività che mette in moto tante nuove attività e iniziative. Abbiamo costruito su tale connubio un progetto solido e nel contempo pieno di fantasia, consolidando un brand di riferimento e di caratura internazionale per la filiera delle arti manuali, conquistando prima l'Italia e poi sempre più imprese e visitatori anche stranieri. "Creattiva" è certamente un evento "pop", ma nello stesso tempo è anche un moltiplicatore straordinario di business, che genera ricadute molto positive per l'economia e per la promozione anche in chiave turistica del nostro territorio». Giunte a Bergamo da tutta Italia, i visitatori e le visitatrici di «Creattiva» abbinano spesso alla manifestazione una visita alla città e suoi tesori, fermandosi per almeno un paio di giorni sul territorio.

