Criminalità giovanile, controlli in tutta Italia: a Bergamo 20 denunce

Venti persone denunciate e circa 1.300 giovani controllati nella provincia di Bergamo durante un’operazione della polizia di Stato contro la criminalità giovanile. L’attività, coordinata dalla Squadra Mobile della Questura con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici, ha interessato soprattutto parchi pubblici, stazioni ferroviarie e luoghi di aggregazione.

A Bergamo controllati anche 235 veicoli

Nel corso dei servizi sono stati fermati e verificati 235 veicoli. Le venti denunce riguardano, a vario titolo, reati contro la persona e il patrimonio e violazioni della normativa sull’immigrazione. A nove persone è stata contestata anche l’inosservanza di misure di prevenzione personali. Un altro soggetto è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un coltello, sequestrato dagli agenti. Durante i controlli sono state inoltre rinvenute sostanze stupefacenti.

Due arresti per il furto in un negozio di ottica

Nell’ambito delle attività richiamate dalla Questura rientra anche l’arresto, avvenuto nei giorni scorsi, di due giovani stranieri. La Squadra Mobile ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bergamo. Secondo l’accusa, lo scorso 21 maggio i due avrebbero infranto durante la notte la vetrina di un negozio dell’Ottica Savoldi nel centro cittadino, rubando merce per circa 5 mila euro. La loro posizione sarà valutata nel corso del procedimento.